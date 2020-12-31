НАЗК відкрило доступ до оновленого реєстру декларацій: що змінилось
НАЗК запевняє, що реєстр декларацій став зручнішим для суб’єктів декларування
31 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції відновило роботу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій). Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Реєстр декларацій уже доступний для всіх користувачів.
НАЗК звертає увагу суб’єктів декларування, що перенесення деяких даних із кабінетів користувачів ще триває.
Завдяки модернізації НАЗК зробило реєстр декларацій зручнішим для суб’єктів декларування. Поміж ключових оновлень:
- Тепер персональні дані в чернетках документів не зникають. Суб’єкт декларування може заповнювати документи з різних пристроїв та з різними кваліфікованими електронними підписами (КЕП).
- Декларант може переглянути й завантажити всі подані ним документи з персональними даними у форматі HTML і PDF зі свого кабінету.
- Зручніша робота з КЕП. У разі використання декларантом декількох КЕП відсутня необхідність проводити процедуру зміни КЕП у реєстрі декларацій.
- Відтепер у реєстрі декларацій можливо подати повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента в електронній формі. Раніше суб’єкти декларування повинні були подавати їх тільки в паперовій формі.
Нагадаємо, 25 грудня президент підписав закон, який відновлює діяльність НАЗК.
15 грудня Верховна Рада схвалила за основу і в цілому законопроект для розблокування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції.
30 грудня набув чинності закон, який повертає повноваження НАЗК.