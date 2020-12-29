У НАЗК попередили про обмеження доступу до реєстру декларацій

До кінця року триватимуть технічні роботи з модернізації порталу

Обмеження доступу буде тимчасовим і воно пов'язане з модернізацією

До кінця 2020 року може бути частково обмежений доступ до реєстру декларацій — Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Про це повідомили у пресслужбі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Як пояснили в агентстві, це пов’язано з модернізацією реєстру, який намагаються зробити зручнішим. Зокрема, в оновленому реєстрі будуть доступні чернетки документів, створені протягом останнього місяця.

Також у НАЗК попередили, що через технічні питання декларанти можуть зіткнутися з помилками у роботі реєстру або в персональному електронному кабінеті не відображатимуться подані раніше документи.

«Повноцінний перехід на оновлену версію реєстру потребує певного часу, і після його завершення весь функціонал і подані документи будуть відновлені», — запевнили у НАЗК.

Зазначимо, що 25 грудня президент підписав закон, який відновлює діяльність НАЗК.

15 грудня Верховна Рада схвалила за основу і в цілому законопроект для розблокування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції.

Раніше Зеленський підписав закон про покарання за брехню у декларації. Закон повертає відповідальність за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації, яка була скасована рішенням Конституційного суду. Відповідні зміни вносяться до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Закону «Про запобігання корупції».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський більш ніж два тижні не підписував закон щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, яке передбачає покарання у вигляді обмеження волі,

27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.