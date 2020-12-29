РНБО підтримала законопроєкт Зеленського про ув’язнення за брехню в декларації

РНБО схвалила законопроект про посилення відповідальності за брехню в деклараціях

На засіданні РНБО у вівторок, 29 грудня, був схвалений законопроект щодо вдосконалення відповідальності за недостовірне декларування, який після доопрацювання президент України Володимир Зеленський внесе в парламент як невідкладний.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави, який був присутній на засіданні, зазначив, що слід посилити відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.

Саме на це спрямований відповідний законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс та інші законодавчі акти щодо вдосконалення такої відповідальності, який був схвалений на засіданні РНБО і після доопрацювання буде внесений президентом до Верховної Ради як невідкладний.

«Багато хто з народних депутатів не хотіли, щоб було покарання у вигляді позбавлення волі. Тому було прийнято законопроект компромісної редакції. І зараз ми виправляємо помилку. Я згоден, що цей законопроект потрібно доопрацювати, щоб не було суперечок з приводу тих чи інших норм», – заявив Зеленський.

Зазначимо, що 25 грудня президент підписав закон, який відновлює діяльність НАЗК.

15 грудня Верховна Рада схвалила за основу і в цілому законопроект для розблокування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції.

Раніше Зеленський підписав закон про покарання за брехню у декларації. Закон повертає відповідальність за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації, яка була скасована рішенням Конституційного суду. Відповідні зміни вносяться до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Закону «Про запобігання корупції».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський більш ніж два тижні не підписував закон щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, яке передбачає покарання у вигляді обмеження волі,

27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.