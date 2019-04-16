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    Суспільство

    Батько Зеленського хоче, щоб у його сина-президента була більша зарплата

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    Батько Зеленського хоче, щоб у його сина-президента була більша зарплата

    Прожити чесно на 27 тис. – це смішно, вважає Олександр Зеленський

    Батько Зеленського незадоволений заробітною платою, яку може отримувати Володимир Зеленський у разі обрання президентом України. Таку думку він висловив в інтерв'ю інтернет-виданню «Страна.ua».

    «Зарплата у президента України 27 тисяч грн офіційна. Але якийсь там підпис - мільйон доларів! Я б хотів, щоб зарплата була нормальна. Тоді президент буде чесним», - заявив батько Зеленського Олександр Семенович.

    Зеленський-старший переконаний, що президент має заробляти «хоча б тисяч 100», адже прожити чесно на 27 тисяч грн неможливо.

    Нагадаємо, що середня заробітна плата в Україні напочатку 2019 року скаладає 10,1 тис. грн.

    Довідка: Олександр Семенович Зеленський – завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій у Криворізькому економічному інституті (філія КНЕУ ім. Вадима Гетьмана).

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