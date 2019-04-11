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    В Україні тимчасово не будуть оформляти біометричні документи

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    В Україні тимчасово не будуть оформляти біометричні документи

    З 27 квітня по 2 травня всі центри «Паспортний сервіс» не будуть працювати з технічних причин

    Державне підприємство «Документ» на декілька днів припинить оформлення біометричних документів.

    Про це повідомила прес-служба підприємства.

    «З 17:00 27 квітня по 08:00 2 травня всі центри «Паспортний сервіс» – на оформлення та видачу біометричних документів (закордонний паспорт, ID-картка, Посвідка на тимчасове та постійне проживання) не будуть працювати з технічних причин», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що оформлення довідок про несудимість, страхування, апостилювання здійснюватиметься в штатному режимі.

    «Просимо вибачення за незручності та врахувати цю інформацію при плануванні оформлень біометричних документів та їх отриманні при подорожах за кордон в ці дати. Про відновлення роботи буде сповіщено додатково», - заявили в ДП «Документ».

    Нагадаємо, восени 2018 року в Україні видали 10-мільйонний біометричний паспорт.

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