В Україні торік з’явилося три нові партії



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В Україні станом на 1 січня 2020 року зареєстровано 349 політичних партій

В останні роки суттєво знизилися темпи реєстрації нових політичних партій

Упродовж 2019 року в Україні з’явилося три нові політичні партії. Це політичні партії «Блок Володимира Сальдо», «Партія Чернівчан» та «Демократична сокира». Про це повідомляє Комітет виборців України.

За даними Міністерства юстиції України партію «Блок Володимира Сальдо» було зареєстровано 3 квітня 2019 року. Керівні органи партії знаходяться в м. Херсон. Голова партії – Ірина Хруник. «Партію чернівчан» було зареєстровано 9 квітня 2019. Місцезнаходження – м. Чернівці. Голова партії – Ольга Мартинюк. Політичну партію «Демократична сокира» зареєстровано 21 травня в м. Києві. Голова партії – Ігор Щедрін.

Таким чином в останні роки суттєво знизилися темпи реєстрації нових політичних партій. Так, в 2019 році було зареєстровано 3 нові партії, 2018 р. – 1, 2017 – 3. Натомість, в 2016 р. було зареєстровано відразу 42 нові партії, 2015 р. – 78, 2014 р. -36.

«КВУ відзначає тенденцію щодо продовження реєстрації так званих регіональних партій. Крім «Партії чернівчан», в Україні діють такі політичні сили як «Політична партія «За Одещину», «Наш дім – Одеса», ВО «Черкащани», «Партія вінничан», «Київська громада», «Біла Церква разом», «Херсонці» та ін. При цьому відповідно до закону всі політичні партії мають всеукраїнський статус, однак на практиці часто зосереджують діяльність в одному місті чи області. Також продовжуються маніпуляції із назвами партій. Більше 10 партій все ще використовують в своїй назві слово «блок», хоч блоки вже впродовж значного часу не передбачені виборчим законодавством», - пояснив голова КВУ Олексій Кошель.

Всього в Україні станом на 1 січня 2020 року зареєстровано 349 політичних партій, що є одним із найвищих показників в Європі.

При цьому участь у виборах бере лише незначна кількість партій. Так, на останніх парламентських виборах виборчі списки кандидатів висунули лише 21 політична сила.