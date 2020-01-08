НАБУ відкрило справу щодо можливих зловживань нардепа Геруса



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Олег Ляшко і Андрій Герус побилися 6 листопада в аеропорту «Бориспіль»

З вимогою відкрити справу в суд звернулася адвокат ексдепутата Ради Олега Ляшка Елеонора Салова

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливих зловживань депутата Верховної Ради Андрія Геруса («Слуга народу»). Про це сказано у відповіді НАБУ на запит «Українських новин».

Зазначається, що НАБУ виконало рішення Вищого антикорупційного суду, який зобов'язав відкрити кримінальне провадження.

З вимогою відкрити справу в суд звернулася адвокат ексдепутата Ради Олега Ляшка Елеонора Салова.

Вона повідомила, що в діях голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг міститься склад кримінальних злочинів, передбачених ст. 28 (скоєння злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), а також ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Адвокат зазначила, що дії Геруса завдали збитків державному бюджету, а також вітчизняним компаніям ринку електроенергетики.

3 грудня суд зобов'язав НАБУ внести відомості про можливе кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомлялось, прокуратура завершила розслідування побиття голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса (фракція «Слуга народу») колишнім головою фракції Радикальної партії, ексдепутатом Ради Олегом Ляшком у міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Як повідомлялось, 19 листопада місцевий Бориспільський суд відпустив Ляшка на поруки депутатів Ради Вікторії Сюмар («Євросолідарність») і Михайла Волинця («Батьківщина»).

Прокуратура повідомила ексдепутату Ради Ляшку про підозру в побитті голови комітету парламенту з питань енергетики Геруса в аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко і народний депутат, глава комітету з ПЕК Андрій Герус побилися 6 листопада в аеропорту «Бориспіль». Радикал звинуватив «слугу народу» в тому, що той відкрив імпорт електроенергії з країни-агресора Росії, чим зрадив національні інтереси України.

Згодом Герус опублікував фото після бійки з Ляшком.

Бійку Ляшка з Герусом у поліції кваліфікували як погрозу або насильство щодо державного діяча.

Нагадаємо, 31 жовтня обидва політики зустрічалися в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Тоді Герус відмовився відповідати на питання Ляшка і демонстративно покинув студію.

Зазначимо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.

За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень втричі - до 12 млн кВт-год / добу.