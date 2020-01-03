Голова ЦВК розповів, що його пов’язує з Богданом



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Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко

За словами Діденко, вони з Богданом комунікували кілька разів у форматі робочих нарад, зокрема, з приводу роботи над проєктом Виборчого кодексу

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко розповів про свої зв’язки з головою Офісу президента Андрієм Богданом в інтерв’ю виданню «Лівий берег».

Діденко підтвердив, що був знайомий з Богданом ще з часів його роботи в політичній партії «Наша Україна» у 2007 році. Однак підкреслив, що спілкувався з ним кілька разів, коли той став головою Офісу президента.

«Кілька разів ми комунікували в форматі робочих нарад, зокрема, з приводу роботи над проєктом Виборчого кодексу», – говорить голова ЦВК.

При цьому Діденко заявив, що не говорив з Богданом з приводу відбору членів Центральної виборчої комісії.

«Яким чином відбувався відбір кандидатів на рівні Офісу президента або безпосередньо президентом, мені невідомо», – стверджує він.

Також голова ЦВК заявив, що нічого не знає про спілкування Богдана з ексголовою Державного бюро розслідувань Романом Трубою.

«У нас же немає з ним настільки тісних відносин, щоб зателефонувати і поцікавитися справами», – сказав Діденко.

Раніше повідомлялося, що Богдан мав таємне рандеву з Коломойським в центрі Києва.