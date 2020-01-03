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    Політика

    Голова ЦВК розповів, що його пов’язує з Богданом

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    Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко - Голова ЦВК розповів, що його пов’язує з Богданом
    Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко

    За словами Діденко, вони з Богданом комунікували кілька разів у форматі робочих нарад, зокрема, з приводу роботи над проєктом Виборчого кодексу

    Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко розповів про свої зв’язки з головою Офісу президента Андрієм Богданом в інтерв’ю виданню «Лівий берег».

    Діденко підтвердив, що був знайомий з Богданом ще з часів його роботи в політичній партії «Наша Україна» у 2007 році. Однак підкреслив, що спілкувався з ним кілька разів, коли той став головою Офісу президента.

    «Кілька разів ми комунікували в форматі робочих нарад, зокрема, з приводу роботи над проєктом Виборчого кодексу», – говорить голова ЦВК.

    При цьому Діденко заявив, що не говорив з Богданом з приводу відбору членів Центральної виборчої комісії.

    «Яким чином відбувався відбір кандидатів на рівні Офісу президента або безпосередньо президентом, мені невідомо», – стверджує він.

    Також голова ЦВК заявив, що нічого не знає про спілкування Богдана з ексголовою Державного бюро розслідувань Романом Трубою.

    «У нас же немає з ним настільки тісних відносин, щоб зателефонувати і поцікавитися справами», – сказав Діденко.

    Раніше повідомлялося, що Богдан мав таємне рандеву з Коломойським в центрі Києва.

     

     

    ЦВК партії Україна Андрій Богдан Олег Діденко
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