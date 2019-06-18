В Україні у цьому році зафіксовано майже 600 наруг над могилами



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Фото: Олексій Лупоносов, Facebook

Загалом зареєстровано 667 кримінальних правопорушень, з них закрито 70 проваджень

За січень-травень 2019 року в Україні обліковано майже 600 кримінальних правопорушень стосовно наруг над могилами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

В Україні за січень-травень 2019 року обліковано 597 кримінальних проваджень за статтею 297 КК України – наруга над могилою.

Загалом зареєстровано 667 кримінальних правопорушень, з них закрито 70 проваджень.

Зазначимо, упродовж 2014-2018 років в Україні обліковано понад 9 тис. кримінальних правопорушень стосовно наруг над могилами.

Як повідомлялось, у березні відвідувачі Лісового кладовища в Києві стали свідками обурливих дій невідомих вандалів, які розгромили пам'ятники на могилах простих громадян.