Вандали розгромили могили на Лісовому кладовищі (фото, відео)



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Розбиті пам'ятники на Лісовому кладовищі Фото: Олексій Лупоносов, Facebook

Вандали діяли з особливою ненавистю

Минулого тижня відвідувачі Лісового кладовища в Києві стали свідками обурливих дій невідомих вандалів, які розгромили пам'ятники на могилах простих громадян.

Про це повідомив Олексій Лупоносов на своїй сторінці у Facebook.

Найбільше постраждала ділянка 93А.

Все розгромлені пам'ятники не мали в своїй конструкції ні цінних металів, ні ознак розкоші.

Вандали діяли з особливою ненавистю. Багато надгробних плит розбито на декілька частин.

У поліції чекають на заяви від рідних і близьких покійних.