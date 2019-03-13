Вандали розгромили могили на Лісовому кладовищі (фото, відео)
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Розсилка
Розбиті пам'ятники на Лісовому кладовищі
Фото: Олексій Лупоносов, Facebook
Вандали діяли з особливою ненавистю
Минулого тижня відвідувачі Лісового кладовища в Києві стали свідками обурливих дій невідомих вандалів, які розгромили пам'ятники на могилах простих громадян.
Про це повідомив Олексій Лупоносов на своїй сторінці у Facebook.
Найбільше постраждала ділянка 93А.
Все розгромлені пам'ятники не мали в своїй конструкції ні цінних металів, ні ознак розкоші.
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Фото: Олексій Лупоносов, Facebook
Вандали діяли з особливою ненавистю. Багато надгробних плит розбито на декілька частин.
У поліції чекають на заяви від рідних і близьких покійних.