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    Вандали розгромили могили на Лісовому кладовищі (фото, відео)

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    Розбиті пам'ятники на Лісовому кладовищі - Вандали розгромили могили на Лісовому кладовищі (фото, відео)
    Розбиті пам'ятники на Лісовому кладовищі
    Фото: Олексій Лупоносов, Facebook

    Вандали діяли з особливою ненавистю

    Минулого тижня відвідувачі Лісового кладовища в Києві стали свідками обурливих дій невідомих вандалів, які розгромили пам'ятники на могилах простих громадян.

    Про це повідомив Олексій Лупоносов на своїй сторінці у Facebook.

    Найбільше постраждала ділянка 93А.

    Все розгромлені пам'ятники не мали в своїй конструкції ні цінних металів, ні ознак розкоші.

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    Вандали розгромили могили на Лісовому кладовищі (фото, відео)
    Вандали розгромили могили на Лісовому кладовищі (фото, відео)
    Вандали розгромили могили на Лісовому кладовищі (фото, відео)
    Вандали розгромили могили на Лісовому кладовищі (фото, відео)
    Вандали розгромили могили на Лісовому кладовищі (фото, відео)
    Вандали розгромили могили на Лісовому кладовищі (фото, відео)
    Вандали розгромили могили на Лісовому кладовищі (фото, відео)
    Фото: Олексій Лупоносов, Facebook

    Вандали діяли з особливою ненавистю. Багато надгробних плит розбито на декілька частин.

    У поліції чекають на заяви від рідних і близьких покійних.

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