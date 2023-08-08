Виробництво ПТРК «Стугна»: зафіксовано позитивну тенденцію
ПТРК «Стугна» – український протитанковий ракетний комплекс
Україна від початку року вчетверо наростила виробництво протитанкових ракетних комплексів «Стугна-П». Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
«Ми в липні виробили в 4 рази більше «Стугни», ніж у січні. І ми рухаємося у збільшенні виробництва далі. Скільки б ми її не виробляли зараз, її буде недостатньо», – сказав Олександр Камишін.
Олександр Камишін каже, що «за всіма технічними параметрами «Стугна» обходить американський ПТРК Javelin».
«ПТРК Javelin гарний комплекс, але треба нарощувати виробництво українських зразків озброєння, а згодом докладати зусиль, щоб вони були представлені на зовнішніх ринках», – заявив міністр.
Крім того, в Україні для виробництва оборонної продукції активно переорієнтовують цивільні підприємства, тому активно зростає весь оборонно-промисловий комплекс.
Міністр також повідомив, що якщо на початку його призначення в Україні було тільки два постачальники корпусів мін 82 м та 120 мм, зараз їхня кількість зросла до 14 та 13 відповідно. Окрім цього, зменшується частка держави в ОПК Довідка
Оборонно-промисловий комплекс України. Після війни Камишін каже, що держава має володіти тільки 20% ОПК, бо приватні компанії швидше розвиваються.
«Стугна-П» – український протитанковий ракетний комплекс. Розроблений київським конструкторським бюро «Луч». Комплекс належить до другого покоління ПТРК – він є напівавтоматичним, із системою наведення по лазерному променю. Може вести вогонь ракетами калібру 130 мм або 152 мм з різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері. Оператор може керувати комплексом дистанційно з пульту, який виноситься на відстань до 50 м.
Нагадаємо, Секретар РНБО Данілов заявив, що Україна має зброю власного виробництва, щоб наносити удари по Росії. Далекобійна зброя, яку Україна просить у західних партнерів, потрібна для того, щоб звільняти окуповані території. Секретар РНБО звернув увагу на те, що останнім часом і Німеччина, і Франція змінили свою позицію, і наразі «максимально співпрацюють з нашою країною, розуміючи всю підступність РФ, яка продемонструвала це не тільки під час нашої війни, а і під час тих подій, які на сьогодні відбуваються на африканському континенті».
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