Головна Новини
search button user button menu button

Виробництво ПТРК «Стугна»: зафіксовано позитивну тенденцію

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Виробництво ПТРК «Стугна»: зафіксовано позитивну тенденцію
ПТРК «Стугна-П» українського виробництва
фото з відкритих джерел

ПТРК «Стугна» – український протитанковий ракетний комплекс 

Україна від початку року вчетверо наростила виробництво протитанкових ракетних комплексів «Стугна-П». Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. 

«Ми в липні виробили в 4 рази більше «Стугни», ніж у січні. І ми рухаємося у збільшенні виробництва далі. Скільки б ми її не виробляли зараз, її буде недостатньо», – сказав Олександр Камишін.

Олександр Камишін каже, що «за всіма технічними параметрами «Стугна» обходить американський ПТРК Javelin».

«ПТРК Javelin гарний комплекс, але треба нарощувати виробництво українських зразків озброєння, а згодом докладати зусиль, щоб вони були представлені на зовнішніх ринках», – заявив міністр.

Крім того, в Україні для виробництва оборонної продукції активно переорієнтовують цивільні підприємства, тому активно зростає весь оборонно-промисловий комплекс. 

Міністр також повідомив, що якщо на початку його призначення в Україні було тільки два постачальники корпусів мін 82 м та 120 мм, зараз їхня кількість зросла до 14 та 13 відповідно. Окрім цього, зменшується частка держави в ОПК Довідка
Оборонно-промисловий комплекс України. Після війни Камишін каже, що держава має володіти тільки 20% ОПК, бо приватні компанії швидше розвиваються.

«Стугна-П» – український протитанковий ракетний комплекс. Розроблений київським конструкторським бюро «Луч».  Комплекс належить до другого покоління ПТРК – він є напівавтоматичним, із системою наведення по лазерному променю. Може вести вогонь ракетами калібру 130 мм або 152 мм з різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері. Оператор може керувати комплексом дистанційно з пульту, який виноситься на відстань до 50 м. 

Нагадаємо, Секретар РНБО Данілов заявив, що Україна має зброю власного виробництва, щоб наносити удари по Росії. Далекобійна зброя, яку Україна просить у західних партнерів, потрібна для того, щоб звільняти окуповані території. Секретар РНБО звернув увагу на те, що останнім часом і Німеччина, і Франція змінили свою позицію, і наразі «максимально співпрацюють з нашою країною, розуміючи всю підступність РФ, яка продемонструвала це не тільки під час нашої війни, а і під час тих подій, які на сьогодні відбуваються на африканському континенті».

Читайте також: Далекобійні ракети Taurus від Німеччини. Соратник Зеленського повідомив гарні новини
Теги: зброя війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
«У світі, де править колективна Антоніна, місце чоловіка – у гробу». Мухарський написав обурливий пост про жінок
27K
Це не деколонізація, а самообман
18K
ЗСУ приземлили ворожий вертоліт вартістю $16 млн
8630
Чи готові українські біженці повертатись із Польщі? Соцопитування виявило цікаву закономірність
8267
На фронті загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва «Блискавка»
6466
Що завозить Україна з Польщі? Попит на постачання одного продукту зріс на 1000%

Новини

Виробництво ПТРК «Стугна»: зафіксовано позитивну тенденцію
Сьогодні, 12:59
Працювали на ФСБ та «вагнерівців: на Донеччині викрито жіночу агентурну мережу
Сьогодні, 10:53
Патріарх Варфоломій про очільника РПЦ Кирила: Він благословляє диявольську війну в Україні
Сьогодні, 07:18
Стало відомо, коли Україна почне виготовляти артснаряди «натовського» калібру
Вчора, 17:59
Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Вчора, 04:57

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту