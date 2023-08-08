Україна має зброю власного виробництва для ударів по Росії – Данілов

Секретар РНБО Данілов наголосив, що зброя від західних партнерів потрібна для того, щоб звільнити окуповані території

Україна має зброю власного виробництва, щоб наносити удари по Росії. Далекобійна зброя, яку Україна просить у західних партнерів, потрібна для того, щоб звільняти окуповані території. Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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«Я можу сказати: нам є чим бити по території Росії власним виробництвом. А для того, щоб ми могли звільняти наші території захоплені, то ми звертаємося до країн-партнерів, щоб вони нам допомогли саме з озброєнням для звільнення цих наших територій», – пояснив Данілов.

Секретар РНБО звернув увагу на те, що останнім часом і Німеччина, і Франція змінили свою позицію, і наразі «максимально співпрацюють з нашою країною, розуміючи всю підступність РФ, яка продемонструвала це не тільки під час нашої війни, а і під час тих подій, які на сьогодні відбуваються на африканському континенті».

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Водночас Данілов прогнозує, що незважаючи на те, що відбувається у Нігері, де теж «без росіян не обійшлося», війна в Україні не зійде з порядку денного світової спільноти, бо російська агресія «у центрі Європи» турбує всі країни Євросоюзу.

Нагадаємо, за словами нардепа Єгора Чернєва, ключові парламентські фракції Німеччини ухвалять рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Ракети Taurus б'ють на 500 кілометрів і здатні накривати всі окуповані території, зокрема південний берег Криму. Водночас Чернєв наголосив, що тепер потрібно чекати офіційного рішення.