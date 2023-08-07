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Далекобійні ракети Taurus від Німеччини. Соратник Зеленського повідомив гарні новини

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Далекобійні ракети Taurus від Німеччини. Соратник Зеленського повідомив гарні новини
Ракети Taurus б'ють на 500 кілометрів і здатні накривати всі окуповані території, зокрема південний берег Криму.
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами нардепа Єгора Чернєва, ключові парламентські фракції Німеччини ухвалять рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus

Ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Про це повідомив нардеп від «Слуги народу» Єгор Чернєв. 

«Щойно мої друзі з Бундестагу повідомили мені, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Тривалий час ми працювали з німецькими парламентарями, щоб сформувати групу підтримки, і ось, нарешті, крига скресла», – наголосив Чернєв.

Він нагадав, що ракети Taurus б'ють на 500 кілометрів і здатні накривати всі окуповані території, зокрема південний берег Криму. Водночас Чернєв наголосив, що тепер потрібно чекати офіційного рішення.

Раніше повідомлялося, що Німеччина знайшла причину відмовити Україні у далекобійних ракетах Taurus. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус послався на «особливу дальність» ракет Taurus, а також згадав, що США не передають Україні далекобійні ракети. Пісторіус зазначив, що Німеччина є «лідером» у передачі Україні засобі протиповітряної оборони, інженерної та броньованої техніки, а також у проведенні навчань.

Нагадаємо, раніше німецькі політики від опозиції і коаліційної партії закликали уряд поставити Україні крилаті ракети Taurus.

Також наприкінці травня Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 км.

Теги: Німеччина зброя Україна ракета

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