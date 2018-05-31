В Україні впроваджують сучасні технології навчання в галузі безпеки дорожнього руху

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Директор тренінгової компанії «Центр спеціальної підготовки» Олег Картавий

Все навчання - безкоштовне та доступне по всій Україні для кожного, хто зацікавлений

Відтепер українці зможуть навчатися дорожній безпеці он-лайн. Перший віртуальний хаб з безпеки дорожнього руху - First Road Safety Hub (FroSH) запустили громадські активісти Національної програми з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді Traffic Challenge. Інформаційний партнер Національної програми «Главком».

Віртуальний тренінговий центр FRoSH знаходиться на сайті Traffic Challenge. В рамках спільного проекту Traffic Challenge, Патрульної поліції України та Інноваційного Фонду взаємодії поліції з громадою (CPIF) Проекту підтримки підготовки поліцейських (PTAP), що фінансується Міністерством закордонних справ Канади, щотижня на FRoSH відбуватимуться он-лайн трансляції тренінгів (вебінари) з безпеки дорожнього руху. Он-лайн трансляції проходитимуть за графіком, який буде розміщено у розділі «Он-лайн трансляції» на FRoSH, а також на сайті патрульної поліції та у офіційних групах Traffic Challenge та поліції у соціальних мережах. Ці вебінари проводитимуть поліцейські. Все навчання - безкоштовне та доступне по всій Україні для кожного, хто зацікавлений. Проект триватиме протягом півроку.

«Безпека — це відповідальність кожного. І цей проект відповідає усім критеріям цієї фрази, безпека — це відповідальність і представників громади, які забезпечують таку платформу, на якій патрульна поліція може проводити дистанційні уроки, і відповідальність патрульної поліції, яка зможе передати знання, які стосуються безпекової поведінки для дітей і дорослих». - Пояснив заступник начальника відділу звязків з громадськістю Департаменту патрульної поліції України Олексій Зіборов.

Перший національний вебінар з безпеки дорожнього руху, який провели експерти в галузі безпеки дорожнього руху Ольга Дробишева та експерт з безпеки та BLS (Basic Life Support) Олег Картавий, відбувся в рамках Тижня безпеки дорожнього руху і став початком роботи проекту.

Його подивились понад 770 поліцейських, педагогів та медиків з усіх регіонів України. З них ті, хто дивився трансляцію он-лайн і зареєструвався, отримають офіційні сертифікати про проходження навчання від Traffic Challenge. Цей вебінар буде доступний для перегляду до 1 червня включно.

«Я вважаю – це величезний успіх. Більше 750 спеціалістів, що працюють з дітками, молоддю, а також їхніми батьками та мають надавати правильну інформацію, розказувати, пояснювати, навчати, тепер мають нормальні знання, а багато хто з них – ще й матеріали для подальшої роботи. Адже всім, хто пройшов навчання та залишив заявку – ми надсилаємо презентаційні матеріали, які демонструвалися під час вебінару. А ще раніше ми їздили з тренінгами по областям та навчили більше 650 спеціалістів. Тобто разом вже майже 1,5 тисячі людей по всій Україні зможуть навчати інших за сучасними та ефективними матеріалами.

До речі, ми бачимо географію наших слухачів і для мене особисто тут є декілька незрозумілих речей. Наприклад, місто-мільйонник та обласний центр Одеса, що є одним з лідерів по кількості загиблих в ДТП – був представлений на вебінарі лише у кількості 15 чоловік, на відміну від Запоріжжя, де проживає значно менше людей, значно менша смертність та травматизм – і де тренінг пройшли більше 80 чоловік. Чи не є смертність від ДТП закономірністю від ставлення до проблеми?»

«Для патрульної поліції FroSH є дуже зручним. Адже поліція діє на сьогоднішній день лише в містах, шкільні офіцери поліції фізично не можуть бути в кожній школі, дитячому садочку тощо. А цей проект за допомогою вебінарів дозволяє донести нашу ідею про безпекову поведінку в будь-яку школу України, де немає шкільного офіцера поліції, але є Інтернет.

І цього достатньо для того, щоб люди на базовому рівні зрозуміли на скільки важливо хоч б звертати увагу на машини, коли вони переходять дорогу». - Підкреслює Зіборов.

«Безпека — це процес. - Каже директор тренінгової компанії «Центр спеціальної підготовки» Олег Картавий: «Найкраща реанімація — та, яка не відбулась. Тобто ситуація, коли ви до неї не довели. Більшість людей не розуміє, що може відбутися, якщо не пристібнутись, якщо не знати елементарних правил надання першої допомоги при ДТП тощо. До безпеки і безпечної поведінки треба привчати. Саме з цієї причини ми беремо участь у проекті».

Перший тренінг від поліцейських заплановано на 5 червня 2018 року. Слідкуйте за анонсами.