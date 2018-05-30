На Одещині з’явилась туристична поліція
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Всі співробітники, яких задіють в роботі туристичної поліції, пройшли додаткові тренінги, в тому числі навчання англійській мові
В Одеській області розпочала роботу туристична поліція. Її запуск почався з роботи двох поліцейських станцій в одеській Аркадії і в районі Затоки.
Про це сказав заступник голови МВС Вадим Троян на брифінгу в Одесі, повідомляє Інтерфакс-Україна в середу, 30 травня.
Загалом таких станцій в області буде від 15 до 17. Службу в курортних районах будуть нести поліцейські і співробітники Нацгвардії в кількості близько 400 чоловік. В тому числі, патрулювання буде здійснюватися на велосипедах, пішими патрулями і на плавзасобах.
Своєю чергою, начальник управління громадської безпеки Головного управління Нацполіції в Одеській області Іван Іщенко уточнив, що туристичній поліції додадуть сили водолазного спецпідрозділу і безпілотних літальних апаратів, які вестимуть аеророзвідку і фіксуватимуть правопорушення в курортних районах Одеси та області.
Всі співробітники, яких задіють в роботі туристичної поліції, пройшли додаткові тренінги, в тому числі навчання англійській мові.