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    На Одещині з’явилась туристична поліція

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    На Одещині з’явилась туристична поліція

    Всі співробітники, яких задіють в роботі туристичної поліції, пройшли додаткові тренінги, в тому числі навчання англійській мові

    В Одеській області розпочала роботу туристична поліція. Її запуск почався з роботи двох поліцейських станцій в одеській Аркадії і в районі Затоки.

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    Про це сказав заступник голови МВС Вадим Троян на брифінгу в Одесі, повідомляє Інтерфакс-Україна в середу, 30 травня.

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    На Одещині з’явилась туристична поліція
    На Одещині з’явилась туристична поліція
    На Одещині з’явилась туристична поліція

    Загалом таких станцій в області буде від 15 до 17. Службу в курортних районах будуть нести поліцейські і співробітники Нацгвардії в кількості близько 400 чоловік. В тому числі, патрулювання буде здійснюватися на велосипедах, пішими патрулями і на плавзасобах.

    Своєю чергою, начальник управління громадської безпеки Головного управління Нацполіції в Одеській області Іван Іщенко уточнив, що туристичній поліції додадуть сили водолазного спецпідрозділу і безпілотних літальних апаратів, які вестимуть аеророзвідку і фіксуватимуть правопорушення в курортних районах Одеси та області.

    Всі співробітники, яких задіють в роботі туристичної поліції, пройшли додаткові тренінги, в тому числі навчання англійській мові.

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    МВС Одеса туризм Одещина навчання Вадим Троян поліція
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