В Мінсоцполітики назвали кількість переселенців з Криму та Донбасу



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Наразі взято на облік понад 1,4 млн переселенців

За даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб станом на 27 серпня в Україні обліковано понад 1,4 млн переселенців.

Про це інформують у Мінсоцполітики.

Зазначається, що мова йде про людей, які покинули тимчасово окуповані території Донбасу та Автономної Республіки Крим.

«Станом на 27 серпня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 402 869 переселенці з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим«, - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб станом на 19 серпня 2019 року кількість облікованих переселенців становила 1 401 447 осіб.