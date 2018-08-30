В Україні заборонили популярний медпрепарат через непередбачувану побічну реакцію



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Препарат виготовляє український виробник

В Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування препарату «Вода для ін’єкцій» через непередбачувану побічну реакцію.

Про це йдеться у розпорядженні Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

«Тимчасово заборонити реалізацію та застосування препарату «Вода для ін’єкцій», серії 81009003, розчинник для парентерального застосування, по 2 та 5 мл у ампулі по 5 ампул у блістері, по 2 блістери у пачці, українського виробництва, через непередбачувану побічну реакцію», - сказано у документі.

Як відомо, даний препарат використовується для приготування стерильних розчинів дозованих лікарських і діагностичних засобів, призначених для підшкірного, внутрішньовенного, внутрішньом'язового введень.

Усі аптеки мають помістити даний препарат у карантин до наступного розпорядження.

Джерело: УНН