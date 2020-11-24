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    В Україні завтра очікуються дощі з мокрим снігом

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    У Києві 25-го листопада буде мряка, температура повітря у столиці вдень становитиме +5&deg;C&hellip;+6&deg;C - В Україні завтра очікуються дощі з мокрим снігом
    У Києві 25-го листопада буде мряка, температура повітря у столиці вдень становитиме +5°C…+6°C

    Температура повітря вдень підніматиметься у середньому до +6 градусів

    В Україні у середу, 25 листопада, очікують дощі в більшості областей України. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталка Діденко.

    «У східних та північних областях очікуються дощі та мокрий сніг (фаза опадів - залежно від температури повітря). Вітер завтра буде західним, помірним. Температура повітря протягом дня середи коливатиметься в межах +4°C…+8°C, на Сході та північному сході буде холодніше, +1°C….+4°C», ─ прогнозує синоптик.

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    За словами Діденко, у Києві завтра, 25-го листопада, хмарно, якась або мряка, або трохи незначного дощу. Вітер завіватиме з заходу. Температура повітря у столиці вдень становитиме +5°C…+6°C.

    Нагадаємо, народний синоптик дав прогноз, чи буде в Україні сніг на Новий рік.

    Як повідомлялося, жовтень 2020-го став одним з найтепліших у світі за весь час спостережень.

    Теги: прогноз погоди Facebook повітря вітер Наталка Діденко
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