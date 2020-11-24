В Україну сьогодні повертається незначне потепління з дощами

У Києві сьогодні місцями можливий невеликий дощ, температура вдень 2-7°

На дорогах Лівобережжя місцями ожеледиця

У вівторок, 24 листопада, у північних, центральних та східних областях України очікують невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«На дорогах Лівобережжя місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; у Карпатах вночі 1-6°морозу, вдень близько 0°», – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7°.

Нагадаємо, народний синоптик дав прогноз, чи буде в Україні сніг на Новий рік.

Як повідомлялося, жовтень 2020-го став одним з найтепліших у світі за весь час спостережень.