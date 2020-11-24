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    В Україну сьогодні повертається незначне потепління з дощами

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    <p><span>У Києві сьогодні </span><span>місцями можливий невеликий дощ</span><span>, температура вдень 2-7&deg;<o:p></o:p></span></p> - В Україну сьогодні повертається незначне потепління з дощами

    У Києві сьогодні місцями можливий невеликий дощ, температура вдень 2-7°

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    На дорогах Лівобережжя місцями ожеледиця

    У вівторок, 24 листопада, у північних, центральних та східних областях України очікують невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «На дорогах Лівобережжя місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; у Карпатах вночі 1-6°морозу, вдень близько 0°», – зазначається у повідомленні.

    У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7°.

    ukra

    Нагадаємо, народний синоптик дав прогноз, чи буде в Україні сніг на Новий рік.

    Як повідомлялося, жовтень 2020-го став одним з найтепліших у світі за весь час спостережень.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр дощ
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