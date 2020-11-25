Погода на сьогодні: синоптики попередили українців про дощі з мокрим снігом

На дорогах східних областей місцями ожеледиця

В Україні у середу, 25 листопада, невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, очікується у східних, більшості північних та центральних областей, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«У східних, більшості північних та центральних областей невеликий дощ, вночі на сході країни з мокрим снігом, на решті території без опадів. На дорогах східних областей місцями ожеледиця. Вітер західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 2-7° тепла, на Прикарпатті та крайньому півдні до 10° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла», – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні вдень невеликий дощ, температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°.

Нагадаємо, народний синоптик дав прогноз, чи буде в Україні сніг на Новий рік.

Як повідомлялося, жовтень 2020-го став одним з найтепліших у світі за весь час спостережень.