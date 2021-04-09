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    У Києві протягом тижня народилося більше хлопчиків, ніж дівчаток

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    Усього з початку цього року в столиці з&rsquo;явилися на світ 6478 дітей - У Києві протягом тижня народилося більше хлопчиків, ніж дівчаток
    Усього з початку цього року в столиці з’явилися на світ 6478 дітей
    фото: ukr.media

    Усього з початку цього року в столиці з’явилися на світ 116 двієнь та 1 трійня

    За останній тиждень у столиці народилося 575 немовлят. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «За останній тиждень у столичних пологових будинках народилося 575 немовлят: 307 хлопчиків та 268 дівчаток. Серед них – 11 двієнь. Усього з початку цього року в столиці з’явилися на світ 6478 дітей: 3360 хлопчиків і 3118 дівчаток. Серед них - 116 двієнь та 1 трійня», – повідомив Кличко.

    Шлюб у столиці за останній тиждень взяли 274 пари. А розлучилася – 51 родина.

    Усього з початку року у Києві побралися 4308 пар. Розлучилися ж – 876.

    «У порівнянні з минулим роком, за цей період кількість зареєстрованих шлюбів у столиці збільшилася на 18 %. Кількість розлучень – зменшилась на 15 %, – зазначив мер. - Підтримуйте один одного! Бережіть себе і своїх близьких! Ми все подолаємо – якщо будемо свідомими і сильними!», – наголосив Віталій Кличко.

    Тим часом, у Києві на коронавірус усе частіше починають хворіти діти.

    «Останнім часом стало більше хворіти і дітей. І вони частіше потрапляють в лікарню, ніж рік чи пів року тому – зі складнішим перебігом хвороби. Також є діти, які потребують кисневої підтримки, чого не було раніше», – зазначив мер Кличко.

    Теги: Віталій Кличко Київ діти мер шлюб
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