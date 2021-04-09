У Києві протягом тижня народилося більше хлопчиків, ніж дівчаток

Усього з початку цього року в столиці з’явилися на світ 6478 дітей

Усього з початку цього року в столиці з’явилися на світ 116 двієнь та 1 трійня

За останній тиждень у столиці народилося 575 немовлят. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«За останній тиждень у столичних пологових будинках народилося 575 немовлят: 307 хлопчиків та 268 дівчаток. Серед них – 11 двієнь. Усього з початку цього року в столиці з’явилися на світ 6478 дітей: 3360 хлопчиків і 3118 дівчаток. Серед них - 116 двієнь та 1 трійня», – повідомив Кличко.

Шлюб у столиці за останній тиждень взяли 274 пари. А розлучилася – 51 родина.

Усього з початку року у Києві побралися 4308 пар. Розлучилися ж – 876.

«У порівнянні з минулим роком, за цей період кількість зареєстрованих шлюбів у столиці збільшилася на 18 %. Кількість розлучень – зменшилась на 15 %, – зазначив мер. - Підтримуйте один одного! Бережіть себе і своїх близьких! Ми все подолаємо – якщо будемо свідомими і сильними!», – наголосив Віталій Кличко.

Тим часом, у Києві на коронавірус усе частіше починають хворіти діти.

«Останнім часом стало більше хворіти і дітей. І вони частіше потрапляють в лікарню, ніж рік чи пів року тому – зі складнішим перебігом хвороби. Також є діти, які потребують кисневої підтримки, чого не було раніше», – зазначив мер Кличко.