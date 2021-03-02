Названо столичний район – рекордсмен за кількістю укладених шлюбів

Найчастіше одружуються у Шевченківському районі, найрідше розлучаються – у Печерському

Стала відома кількість зареєстрованих шлюбів та розлучень у столиці протягом минулого року. За даними Головного управління статистики Києва, у 2020 році у місті було укладено 18 735 шлюбів, що в середньому по місту становить 6,3 реєстрацій на 1 тисячу чоловік населення.

Найвищий рівень укладання шлюбів в Києві минулоріч зафіксований в Шевченківському районі – 11,8 реєстрацій на 1 тисячу осіб. Найнижчий рівень спостерігався в Деснянському районі – 4,8 на 1 тис. чоловік.

Також повідомляється, що частота розірвання шлюбів по місту становить 1,2 випадків на 1 тис. чоловік.

Найвищий рівень розірвання шлюбів, як і укладення, спостерігався в Шевченківському районі – 1,6 реєстрацій на 1 тисячу осіб. Найнижчий рівень розірвання шлюбів було зареєстровано в Печерському районі – 1 випадок на 1 тисячу чоловік.

За даними з відкритих джерел, кількість шлюбів в Україні за останні роки знижується і у 2020 році всього було офіційно зареєстровано 167 900 шлюбів, що на 29% менше у порівнянні з 2019 роком. За інформацією Opendatabot, кількість розлучень також зменшується, хоча й не так швидко. У 1991 році розлучилося 200 тис. 810 пар, а у 2020 році – 119 тис. 253 пари.