Що загрожує неплатникам аліментів – роз’яснення Мін'юсту

Якщо у людини немає коштів наа аліменти, то він може відпрацювати борги під час суспільно-корисних робіт

В Україні неплатники аліментів на дитину не можуть розраховувати на оформлення субсидії, а також на виїзд за межі країни. Окрім цього, до них застосовується низка інших обмежень.

Як повідомили в Міністерстві юстиції, відповідно до п.7 ч.14 постанови Кабінету міністрів №848 житлова субсидія не призначається, якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад трьох місяців.

Також неплатники аліментів, у яких наявна заборгованість, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, втрачають можливість виїзду за межі України, керування транспортними засобами, полювання, а також користування вогнепальною мисливською та пневматичною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

У відомстві зазначили, що якщо у людини немає коштів для погашення боргу, то для цього випадку передбачений такий вид адміністративної відповідальності, як суспільно-корисні роботи.

«Оплата за них і піде для дитини. А в разі, якщо боржник не з’являтиметься на роботи, до нього можуть застосувати і адміністративний арешт (максимум до 10 діб)», – наголосили в Мін'юсті.

Аліменти – це кошти для харчування, одягу та інші побутові потреби, які закон зобов’язує виплачувати одного з подружжя іншому.

Розмір виплат аліментів призначає суд, який бере до уваги стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів та наявність непрацездатних батьків, яким потрібно фінансово допомагати, або інших дітей. Також враховуються не тільки доходи, а й витрати платника.

Під час визначення суми має значення й кількість дітей. Якщо йдеться про одну дитину, тоді це одна четверта від суми загальних доходів, якщо дітей двоє – одна третина, на трьох і більше доведеться сплатити половину доходу платника.

Раніше стало відомо, що в Україні збільшиться мінімальний розмір аліментів. Закон пропонує внести зміни до частини другої статті 272 Сімейного кодексу України і законодавчо закріпити мінімальний розмір аліментів, що підлягає стягненню на дитину з інших членів сім'ї і родичів не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Зараз гарантований розмір аліментів, який підлягає стягненню, становить 30%.

Нагадаємо, наприкінці минулого року львів'янин сплатив майже 190 тис. грн аліментів. Органи державної виконавчої служби Міністерства юстиції у 2020 році стягнули 5,9 млрд грн аліментів. З них 1,4 млрд грн стягнуто державними виконавцями завдяки застосуванню до боржників встановлених законом обмежень.

До слова, Ківерцівський районний суд виніс вирок уродженці села Хопнів Ківерцівського району Волинської області, яка не сплатила аліменти на утримання дитини.