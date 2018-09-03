В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека



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Рятувальники попереджають про небезпеку виникнення пожеж

В Україні найближчими днями переважатиме найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

«За даними Укргідрометцентру, 3-4 вересня у південних, східних, центральних областях утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», - повідомили у відомстві.

У південних та східних районах Київської області до 4 вересня утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, додали у ДСНС.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.