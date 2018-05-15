В Україні змінять систему видачі лікарняних

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Планують скасувати виклик лікаря в перші дні хвороби для того, щоб отримати лікарняний

Міністерство охорони здоров'я України змінює систему виписування лікарняних листів. Про це в інтерв'ю РБК-Украина заявив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

«Друга причина необхідності виклику лікаря додому - це отримання лікарняного. Ми зараз змінюємо систему виписування лікарняних. Мені б хотілося, щоб до кінця року ми це встигли зробити. Тому що ми плануємо сформувати таку систему, коли відпаде необхідність викликати лікаря в перші дні хвороби для того, щоб отримати лікарняний лист. Ці причини виклику лікаря додому ми приберемо і відкриємо дорогу для нормальних відносин лікаря і пацієнта», - повідомив Ковтонюк.

Водночас Ковтонюк не уточнив, яким чином буде проводитися реформа лікарняних.

«Поки я не можу розкривати всі карти, оскільки над цим працюють, крім МОЗ, Міністерство соціальної політики та Фонд соціального страхування, який виплачує гроші за лікарняним. По більшості параметрів ми досягли консенсусу. Це буде серйозне спрощення процедури їх отримання, яка влаштує і роботодавців, і Фонд, і нас. Ми хочемо розвантажити лікаря від необхідності оформлення лікарняного, оскільки це - не питання лікування, а соціальних виплат. Лікар буде брати участь у цьому процесі тільки для того, щоб засвідчити факт захворювання», - зазначив він.