В Україні знову змінили правила: дітей у машинах перевозитимуть по-новому

У Правилах з'явилися нові пункти, що стосуються дітей до 3-х років, і тих, хто старший

Український уряд на засіданні в середу, 24 лютого, вніс зміни до Правил дорожнього руху в пунктах, що стосуються перевезення дітей в автомобілях.

Про це нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко повідомляє у своєму Telegram-каналі.

Тепер у легкових авто треба обов'язково мати спеціальні утримуючі системи, якщо планується перевозити дитину, зріст якої менш як 145 см.

Ці системи повинні використовуватися в транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки або системами з'єднання дитячої утримуючої системи, передбаченими їх конструкцією, і відповідати вимогам чинних правил і нормативів.

У разі перевезення дітей до 3-х років на передньому місці допускається встановлення дитячих утримуючих систем, які монтують проти напрямку руху з обов'язковим відключенням фронтальної подушки безпеки цього місця для сидіння (за її наявності).

При цьому окремо підкреслюється, що характеристики дитячої утримуючої системи повинні відповідати масі і зросту дитини, яка в ній перевозиться, а діти повинні перебувати в автокріслах чи бустерах пристебнутими.