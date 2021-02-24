У Черкасах батьки учнів звинуватили вчительку молодших класів у булінгу

Педагог привселюдно принижує учнів, та змушує вибачатися за вчинки, яких діти не робили

Батьки наполягають: цькування триває не перший рік, діти відмовляються йти до школи

У школі № 27 міста Черкаси конфлікт між батьками учнів та педагогом. Дорослі наполягають, що вчителька молодших класів начебто цькує своїх учнів. До того ж робить це не перший рік. Дітей начебто обзивають, батьків шантажують. Все дійшло до того, що діти відмовляються ходити до школи, а батьки почали скаржитися керівництву школи. Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Антена».

Одна з мам розповідає, що недобре запідозрила ще коли син був у другому класі. Тепер він навчається в четвертому, і її терпець урвався – син відмовляється ходити в школу.

«Перший випадок був, коли його звинуватили, що він вкрав у дівчинки свою ручку. Розібравшись у ситуації, з'ясувалося, що він нічого не крав, всі посміялися. Але вчителька поставила перед класом і звинуватила його в крадіжці», – ділиться жінка.

Коли дитину перестали віддавати на платну групу подовженого дня, від вчительки посипалися погрози і шантаж у бік батьків, а дитині вона почала занижувати оцінки.

Пізніше батьки об'єдналися в чат-групу і з'ясувалося, що кожен з них незадоволений вчителькою. Батьки написали колективний лист директору. І в той день, коли лист віднесли, жінку запросили в окрему кімнату. Її почали залякувати, погрожувати відрахувати дитину зі школи.

«У другому класі вчителька поставила мою дитини перед усім класом і сказала, щоб діти говорили, кому чого поганого зробила моя донька. Після цього змусила публічно вибачитися», – розповідає ще одна мама школярки.

Жінка додає, що подібні методи педагог практикує по сьогоднішній день.

Крім того, батьки додають, що вчителька підбурювала їх до того, щоб вони оплачували додаткові заняття. Якщо батьки відмовлялися, ставлення до учнів і батьків відразу мінялося.

Нагадаємо, в Тернопільській області штраф у розмірі 850 гривень отримала матір школяра, який вчиняв булінг (цькування) щодо вчителя української мови та літератури.

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