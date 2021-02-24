Сервіс «є-Малятко» відтепер реєструватиме дітей, народжених в окупованому Криму та ОРДЛО

На сьогодні майже кожна друга українська родина при народженні дитини користується цим онлайн-сервісом

Батьки новонародженого зможуть отримати електронне судове рішення про народження дитини

Батьки новонароджених дітей, які проживають на окупованих територіях, зможуть зареєструвати дитину онлайн та отримати електронне судове рішення про народження дитини.



Жителі окупованих територій тепер можуть скористатися сервісом для онлайн-реєстрації дитини «є-Малятко». Таке рішення Кабінет Міністрів України прийняв на засіданні в середу, 24 лютого.



«Це важливе рішення в контексті реінтеграційного блоку і підтримки українців, які постраждали в результаті російської агресії в Криму і на Донбасі», – написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.



За його словами, громадяни окупованих територій, що стали батьками, зможуть отримати електронний примірник судового рішення про встановлення факту народження дитини.



«Після цього номер документа потрібно буде внести в заяву на порталі Дія, на підставі чого відділ РАЦС зареєструє народження та видає свідоцтво», – написав глава уряду



Шмигаль додав, що на сьогодні майже кожна друга українська родина при народженні дитини користується цим онлайн-сервісом.

«є-Малятко» – комплексна послуга для батьків новонароджених. Мета проєкту – спростити отримання державних послуг, допомогти батькам немовляти уникнути бюрократії та надати можливість займатися приємними сімейними турботами замість тяганини з документами.

За однією заявою у пологовому будинку, відділі ДРАЦС чи ЦНАП батьки немовляти можуть отримати до 8 послуг, серед яких:

державна реєстрація народження дитини;

визначення належності дитини до громадянства України;

визначення походження народження дитини (якщо батьки не перебувають у шлюбі);

призначення допомоги на дитину;

призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях;

реєстрація місця проживання дитини; реєстрація в державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

Щоб отримати послугу, батькам необхідні лише паспорти, ІПН (за наявності), медичне свідоцтво про народження та 20 вільних хвилин для заповнення заяви з адміністратором.