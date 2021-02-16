Рада прирівняла цифрові водійські права до паперових

Водійські права доступні у додатку «Дія» з лютого 2020 року

Тепер водій може пред'являти поліції електронне посвідчення водія

Верховна Рада України прирівняла цифрові водійські права в додатку «Дія» до паперових. Відповідна норма є в прийнятих сьогодні змінах до закону про дорожній рух.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства цифрової трансформації.

Повідомляється, що тепер водій може пред'являти електронне водійське посвідчення, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір обов'язкового страхування (ОСЦПВ) поліцейським для посвідчення своєї особи і права на водіння.

«Закон набуде чинності після його опублікування. Раніше юридична сила цих документів визначалася постановою Кабінету міністрів України», - йдеться в повідомленні.

Також у міністерстві зазначають, що нещодавно Рада в першому читанні розглянула законопроєкт, яким пропонується прирівняти цифрові паспорта в додатку «Дія» до паперових. Після прийняття цього закону Україна стане першою країною в світі, де юридична сила цифрових паспортів буде визнана на законодавчому рівні.

Нагадаємо, що 16 лютого Верховна Рада значно збільшила штрафи для водіїв і пішоходів.

Мінімальний штраф підвищується до 510 гривень. Таке покарання передбачено за:

непристебнутий ремінь;

відсутність шолома в мотоцикліста;

неосвітлений номерний знак;

розмову по телефону за кермом без гарнітури;

порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.

За втечу з місця ДТП штраф зросте з 255 до 3,4 тисячі гривень. Таке ж покарання буде за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км/год.

Відповідно до закону, пішоходів, які переходять дорогу в недозволеному місці, каратимуть штрафом у 255 грн (раніше був 51 грн). За порушення ПДР велосипедисти повинні будуть заплатити штраф у розмірі 340 грн. За ці ж порушення, вчинені в нетверезому вигляді – 680 грн, за створення аварійної ситуації – 850 грн.