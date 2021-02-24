На дорогах з'явиться нова розмітка: що вона означатиме

Нову розмітку введуть в дію з 1 серпня 2021 року

Нова дорожня розмітка з'явиться на дорогах України. Про це повідомляє Auto24.

Зазначається, що її повинні ввести в дію від 1 серпня 2021 року. Фахівці, які розробили цю розмітку, стверджують, що Національний стандарт відповідає Конвенції про дорожні знаки і сигнали та створено відповідно до «кращої світової практики».

Така розмітка має допомагати учасникам дорожнього руху швидше орієнтуватись у ситуації, а отже, повинна покращити безпеку дорожнього руху, знизити рівень аварійності та важкість наслідків від ДТП.

У новому стандарті розмітки передбачено позначення наближення до пішохідного переходу, шкіл, кругового руху. Жовтою розміткою позначені зупинки трамваїв, заборона виїзду на перехрестя під час скупчення там транспорту. Також кілька розміток стосуються велосипедного руху, з'явилось позначення місця заправки електромобілів.

Нещодавно Верховна Рада України прирівняла цифрові водійські права в додатку «Дія» до паперових. Відповідна норма є в прийнятих сьогодні змінах до закону про дорожній рух. Тепер водій може пред'являти поліції електронне посвідчення водія.

Нагадаємо, що 16 лютого Верховна Рада значно збільшила штрафи для водіїв і пішоходів.

Мінімальний штраф підвищується до 510 гривень. Таке покарання передбачено за:

непристебнутий ремінь;

відсутність шолома в мотоцикліста;

неосвітлений номерний знак;

розмову телефоном за кермом без гарнітури;

порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.

За втечу з місця ДТП штраф зросте з 255 до 3,4 тисячі гривень. Таке ж покарання буде за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км/год.



