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    В українській армії за добу коронавірус виявили ще у 32 військовослужбовців

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    Всього за час пандемії у ЗСУ одужало &ndash; 7900 осіб, летальних випадків &ndash; 29 - В українській армії за добу коронавірус виявили ще у 32 військовослужбовців
    Всього за час пандемії у ЗСУ одужало – 7900 осіб, летальних випадків – 29

    На сьогодні у ЗСУ на Covid-19 хворіє 3271 особа

    У Збройних силах України за минулу добу, 6 грудня, зареєстровано 32 нових випадки захворювання. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

    Зазначається, що на сьогодні у ЗСУ на Covid-19 хворіє 3271 особа.

    «За минулу добу госпіталізували дев’ять осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 24 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», – йдеться у повідомленні.

    Також у Медичних силах інформують, що всього за час пандемії у ЗСУ одужало – 7900 осіб, летальних випадків – 29.

    На ізоляції (у тому числі самоізоляція) перебуває 524 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби становить 63 особи.

    Нагадаємо, голова МОЗ пояснив різкий спад захворюваності на коронавірус.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 6 грудня коронавірус підтвердився у 8 641 людини. Також за добу: госпіталізовано – 1 037 осіб, летальних випадків – 145, одужало – 5 123 особи. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 821 947 осіб, одужало – 423 704 особи, летальних випадків – 13 733.

    Теги: ЗСУ військові хвороби коронавірус
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