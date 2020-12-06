В День збройних сил Зеленський вирушив на Донеччину

Глава держави зустрінеться з військовими

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Донецької області, повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області. Глава держави зустрінеться з військовими, які несуть службу на передовій у зоні проведення операції Об’єднаних сил», – повідомили в Офісі Президента.

Нагадаємо, раніше президент брав участь в урочистостях до Дня ЗСУ, які пройшли на території Маріїнського палацу в Києві. Глава держави подякував українським військовим та ветеранам ЗСУза сумлінне виконання конституційного обов’язку, відвагу, мужність та героїзм. Він зазначив, що бути військовослужбовцем ЗСУ нелегко, адже саме на їхніх плечах лежить найбільший тягар відповідальності за долю української держави та захист її територіальної цілісності.

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає День Збройних сил.