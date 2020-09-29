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    До лікарень Києва потрапили ще понад пів сотні хворих на коронавірус

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    Заповненість лікарень столиці хворими на коронавірус зростає - До лікарень Києва потрапили ще понад пів сотні хворих на коронавірус
    Заповненість лікарень столиці хворими на коронавірус зростає
    Фото ілюстративне

    За добу коронавірус виявлено у 38 дітей

    У Києві за минулу добу виявили ще 416 хворих на коронавірус, 38 з них - діти. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

    «Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватись. За минулу добу вірус виявили в 416 людей. Із них — 38 дітей. 4 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 373 киян. На сьогодні в столиці вже 22559 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - написав мер.

    Захворіли: 

    • 214 жінок віком від 20 до 91 року,
    • 164 чоловіки віком від 19 до 90 рокiв,
    • 19 дівчаток від 1 до 16 років,
    • 19 хлопчиків від 2 років до 16 років.

    Захворіли, зокрема, 11 медиків.

    Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. Минулої доби до лікарень столиці потрапили 53 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за минулу добу 48 людей. Усього коронавірус подолали 6553 мешканці Києва.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 71, в Шевченківському – 55 та в Дарницькому районі — 52 випадки.


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    «Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      204932
    • Хворіють
      110617
    • Одужали
      90250
    • Померли
      4065

    Як повідомлялося, за минулу добу, 28 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 416 осіб. Це на 88 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 27 вересня було 328 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 22559 випадків захворювання на Covid-19.

    Віталій Кличко Київ діти статистика епідемія кияни коронавірус
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