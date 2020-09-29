До лікарень Києва потрапили ще понад пів сотні хворих на коронавірус



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Заповненість лікарень столиці хворими на коронавірус зростає Фото ілюстративне

За добу коронавірус виявлено у 38 дітей

У Києві за минулу добу виявили ще 416 хворих на коронавірус, 38 з них - діти. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватись. За минулу добу вірус виявили в 416 людей. Із них — 38 дітей. 4 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 373 киян. На сьогодні в столиці вже 22559 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - написав мер.

Захворіли:

214 жінок віком від 20 до 91 року,

164 чоловіки віком від 19 до 90 рокiв,

19 дівчаток від 1 до 16 років,

19 хлопчиків від 2 років до 16 років.

Захворіли, зокрема, 11 медиків.

Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. Минулої доби до лікарень столиці потрапили 53 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 48 людей. Усього коронавірус подолали 6553 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 71, в Шевченківському – 55 та в Дарницькому районі — 52 випадки.





«Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 204932

Хворіють 110617

Одужали 90250

Померли 4065

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Як повідомлялося, за минулу добу, 28 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 416 осіб. Це на 88 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 27 вересня було 328 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 22559 випадків захворювання на Covid-19.