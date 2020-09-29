Оперативні дані: в Україні виявлено ще 3627 хворих на коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За минулу добу одужали 1797 людей

За минулу добу від коронавіруса померли 69 людей

В Україні за минулу добу, 28 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3627 осіб. Це на 956 випадків більше, ніж днем раніше (2671). Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

Одужали за минулу добу – 1797 людей (днем раніше – 571), померли – 69 осіб (37).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 29 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 204932 людей, одужали 88453 особи, летальних випадків – 3996.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 27 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2671 людини. Одужали за минулу добу – 571 людина (днем раніше – 1009), померли – 37 осіб (56). Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 204932 людей, одужали 90250 осіб, летальних випадків – 4065.

До слова, ВООЗ заявив, що офіційні показники смертності від коронавірусу занижені.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок вівторка, 29 вересня коронавірусом захворіли понад 33552166 млн осіб. Загалом від початку пандемії від Covid-19 померло 1006379, а одужало 24 880 949. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (7 147 751), Індія (6 074 702), Бразилія (4 745 464), Росія (1 154 299), Колумбія, Перу, Іспанія, а також Мексика, Аргентина та Південно-Африканська Республіка.