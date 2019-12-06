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    На Софійській площі з’явилася новорічна ялинка: як виглядає зелена красуня (фото)

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    Новорічна ялинка на Софійській площі - На Софійській площі з’явилася новорічна ялинка: як виглядає зелена красуня (фото)
    Новорічна ялинка на Софійській площі
    Фото: Дмитро Олійник, Апостроф

    Ялинку прикрашають сотні іграшок і кілометри яскравих гірлянд

    У Києві активно готуються до новорічних свят. На Софійській площі вже встановили зелену красуню.

    19 грудня о 17:00 до площі рушить різдвяний парад, який почнеться біля Національної опери України. А о 19:00 учасників параду чекатиме засвічення ялинки.

    Цього року ялинку прикрасять 750 іграшок у вигляді цукерок та 4 кілометри гірлянд теплого кольору. Над ялинкою засвітиться восьмикінечна зірка. Також навколо новорічного дерева буде розгорнута зірка з яскравих гірлянд.

    Організатори свята планують облаштувати на площі чотири «королівства». Тут буде локація для дитячих розваг, локація з подарунками, новорічною їжею та фотозоною для любителів селфі. Між локаціями курсуватиме різдвяний експрес.

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    На Софійській площі з’явилася новорічна ялинка: як виглядає зелена красуня (фото)
    На Софійській площі з’явилася новорічна ялинка: як виглядає зелена красуня (фото)
    На Софійській площі з’явилася новорічна ялинка: як виглядає зелена красуня (фото)
    На Софійській площі з’явилася новорічна ялинка: як виглядає зелена красуня (фото)
    На Софійській площі з’явилася новорічна ялинка: як виглядає зелена красуня (фото)
    На Софійській площі з’явилася новорічна ялинка: як виглядає зелена красуня (фото)
    На Софійській площі з’явилася новорічна ялинка: як виглядає зелена красуня (фото)
    На Софійській площі з’явилася новорічна ялинка: як виглядає зелена красуня (фото)
    На Софійській площі з’явилася новорічна ялинка: як виглядає зелена красуня (фото)
    На Софійській площі з’явилася новорічна ялинка: як виглядає зелена красуня (фото)
    На Софійській площі з’явилася новорічна ялинка: як виглядає зелена красуня (фото)
    На Софійській площі з’явилася новорічна ялинка: як виглядає зелена красуня (фото)
    На Софійській площі з’явилася новорічна ялинка: як виглядає зелена красуня (фото)

    Головною тематикою Нового року на Софійській площі стане різдвяна казка про Лускунчика, яку написав відомий німецький письменник Ернст Теодор Амадей Гофман. Головні герої казки разом з українськими козаками будуть «охороняти» ялинку від «сил зла».

    Також масштабні новорічні заходи пройдуть на Контрактовій площі. 3 грудня на Контрактовій площі почалася підготовка до новорічних свят. Зокрема, на тлі колеса огляду з'явився силует майбутньої ялинки, а на проїжджій частині майже готовий льодовий каток.

    Столична влада оприлюднила програму святкування Нового року на Подолі.

    Офіційне святкування Нового року в столиці триватиме до 19 січня.

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