На Софійській площі з’явилася новорічна ялинка: як виглядає зелена красуня (фото)



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Новорічна ялинка на Софійській площі Фото: Дмитро Олійник, Апостроф

Ялинку прикрашають сотні іграшок і кілометри яскравих гірлянд

У Києві активно готуються до новорічних свят. На Софійській площі вже встановили зелену красуню.

19 грудня о 17:00 до площі рушить різдвяний парад, який почнеться біля Національної опери України. А о 19:00 учасників параду чекатиме засвічення ялинки.

Цього року ялинку прикрасять 750 іграшок у вигляді цукерок та 4 кілометри гірлянд теплого кольору. Над ялинкою засвітиться восьмикінечна зірка. Також навколо новорічного дерева буде розгорнута зірка з яскравих гірлянд.

Організатори свята планують облаштувати на площі чотири «королівства». Тут буде локація для дитячих розваг, локація з подарунками, новорічною їжею та фотозоною для любителів селфі. Між локаціями курсуватиме різдвяний експрес.

Головною тематикою Нового року на Софійській площі стане різдвяна казка про Лускунчика, яку написав відомий німецький письменник Ернст Теодор Амадей Гофман. Головні герої казки разом з українськими козаками будуть «охороняти» ялинку від «сил зла».

Також масштабні новорічні заходи пройдуть на Контрактовій площі. 3 грудня на Контрактовій площі почалася підготовка до новорічних свят. Зокрема, на тлі колеса огляду з'явився силует майбутньої ялинки, а на проїжджій частині майже готовий льодовий каток.

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