Пластуни пропонують Раді допомогу в доопрацюванні законопроєкту про підтримку руху
Представники «Пласту» у Верховній Раді
«Прийняття закону допоможе залучити понад 400 тисяч дітей за наступні 10 років», - заявили у «Пласті»
Члени організації «Пласт - український скаутінг» готові разом із парламентом доопрацювати законопроєкт про державне визнання «Пласту»
Про це йдеться у заяві організації у Facebook.
Зазначається, що «Пласт» є найбільшим рухом української молоді у світі, і налічує понад 12 000 членів на всіх континентах у понад 20 країнах світу. Кожного року пластуни-волонтери вкладають понад 668 000 годин у виховання дітей і щорічно проводять понад дві сотні пластових таборів по всій Україні.
«Ми готові разом із парламентом доопрацювати законопроєкт. Прийняття закону допоможе залучити до громадянської освіти і національно-патріотичного виховання понад 400 тисяч дітей за наступні 10 років», - заявили у «Пласті».
Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський повернув Верховній Раді закон про державне визнання і підтримку національної скаутської організації «Пласт».
Пропозиції президента до закону «Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України» надійшли до парламенту 3 вересня.
Згодом президент Володимир Зеленський назвав причиною ветування закону про державне визнання «Пласт»у невідповідність його положень Конституції України.
Раніше повідомлялося, що п’ятий президент України Петро Порошенко вимагає у президента Володимира Зеленського підписати закон про державне визнання і підтримку української скаутської організації «Пласт».