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    Політика

    Пластуни пропонують Раді допомогу в доопрацюванні законопроєкту про підтримку руху

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    <p>Представники &laquo;Пласту&raquo; у Верховній Раді</p> - Пластуни пропонують Раді допомогу в доопрацюванні законопроєкту про підтримку руху

    Представники «Пласту» у Верховній Раді

    «Прийняття закону допоможе залучити понад 400 тисяч дітей за наступні 10 років», - заявили у «Пласті»

    Члени організації «Пласт - український скаутінг» готові разом із парламентом доопрацювати законопроєкт про державне визнання «Пласту»

    Про це йдеться у заяві організації у Facebook.

    Зазначається, що «Пласт» є найбільшим рухом української молоді у світі, і налічує понад 12 000 членів на всіх континентах у понад 20 країнах світу.  Кожного року пластуни-волонтери вкладають понад 668 000 годин у виховання дітей і щорічно проводять понад дві сотні пластових таборів по всій Україні. 

    «Ми готові разом із парламентом доопрацювати законопроєкт. Прийняття закону допоможе залучити до громадянської освіти і національно-патріотичного виховання понад 400 тисяч дітей за наступні 10 років», - заявили у «Пласті».

    Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський повернув Верховній Раді закон про державне визнання і підтримку національної скаутської організації «Пласт».

    Пропозиції президента до закону «Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України» надійшли до парламенту 3 вересня.

    Згодом президент Володимир Зеленський назвав причиною ветування закону про державне визнання «Пласт»у невідповідність його положень Конституції України.

    Раніше повідомлялося, що п’ятий президент України Петро Порошенко вимагає у президента Володимира Зеленського підписати закон про державне визнання і підтримку української скаутської організації «Пласт».

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