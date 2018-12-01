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    В Україну не впустили російського актора Тагірова

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    Актор летів рейсом зі столиці Білорусі Мінська в Одесу - В Україну не впустили російського актора Тагірова
    Актор летів рейсом зі столиці Білорусі Мінська в Одесу

    Тагіров мав взяти участь у виставі DIALOGY в Одесі

    В Україну не впустили російського актора Ільдара Тагірова. Він не зможе взяти участь в одеській прем’єрі вистави-променаду «DIALOGY» театральної команди U!Zahvati.

    Останній місяць Тагіров перебував в Україні, але 25 листопада поїхав в Росію взяти участь у конкурсі та 1 грудня планував повернутися.

    30 листопада Україна заборонила в’їзд росіян-чоловіків з 16 до 60 років, але в театрі кажуть – на воєнний стан прикордонники не посилалися, тим більше для гуманітарних візитів обіцяли зробити виняток.

    У письмовій відмові Державної прикордонної служби йдеться про те, що Тагірова не впустили в Одесу, тому що він «не може підтвердити мету перебування в Україні». У команді U!Zahvati говорять, що усі необхідні документи та підтвердження були надані, а саму виставу підтримував Український культурний фонд.

    Протягом останнього місяця Тагіров брав участь у репетиціях вистави «DIALOGY» та відіграв київську прем’єру. У театрі також кажуть, що актор переважно живе і працює в Європі. Тепер грати в одеській прем’єрі 1 і 2 грудня буде дублер Тагірова, який вже виконував його роль 30 листопада.

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    Актор летів рейсом зі столиці Білорусі Мінська в Одесу.

    У 2012 Ільдар Тагіров переміг в проекті «Танцюють всі» на СТБ, є володарем Гран-прі танцювальних VKIBC (Valentina Kozlova International Ballet Competition) і Spoleto International Ballet Competition та багатьох нагород в Білорусі, Італії та США.

    Вистава «DIALOGY» від театральної команди U!Zahvati – це колаборація театру і бібліотеки. Прем’єра відбувається (з різницею в тиждень) одразу у двоx найстарішиx бібліотеках України: у Києві та в Одесі.

    прикордонники Росія Одеса Гран-прі документи воєнний стан актор
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