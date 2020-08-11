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    В Україну повернулися 12 моряків, що застрягли рік тому в Бразилії

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    В Україну повернулися члени екіпажу Srakane - В Україну повернулися 12 моряків, що застрягли рік тому в Бразилії
    В Україну повернулися члени екіпажу Srakane

    Після втручання консульства українські моряки отримали зарплату за рік і змогли повернутися додому

    В Україну повернулися 12 моряків з судна «Srakane», які близько року тому застрягли в Бразилії. Їм в минулому році перестали виплачувати зарплату, через що вони не могли повернутися в Україну.

    Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

    Українські консули у Сан-Пауло одразу ж встановили контакти з бразильськими компетентними органами, оперативно організували відвідання судна та забезпечили надання необхідної медичної допомоги одному з наших співвітчизників.

    Як відзначили в МЗС, українські моряки перебували в порту міста Сан-Себастьян (штат Сан-Паулу).

    «Завдяки роботі консулів і скоординованим з бразильською стороною дій протягом липня всі українські громадяни отримали невиплачену заробітну плату і нарешті, успішно повернулися на батьківщину», – повідомили в МЗС.

    Також наголошується, що один з моряків потребував медичної допомоги, яку йому надали в Бразилії.

    МЗС Бразилія українські моряки
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