До України повернувся моряк, затриманий у Лівії три роки тому



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В МЗС заявили, що дипломати працюють, щоб якнайскоріше повернути додому з Лівії та інших країн усіх українських моряків

До України 31 липня повернувся український моряк, затриманий у Лівії у 2016 році.

Про це повідомив у Твіттері державний секретар МЗС Андрій Заяць.

«Завдяки зусиллям українських дипломатів сьогодні до Києва з Лівії повернувся український моряк, який обвинувачувався у вчиненні правопорушення та перебував там з 2016 року», - написав він.

«Працюємо, щоб якнайскоріше повернути додому з Лівії та інших країн усіх українських моряків», - додав представник МЗС.

Нагадаємо, 28 червня 2016 року за підозрою в контрабанді нафтопродуктів лівійська берегова охорона затримала поблизу порту м.Завія дев'ятьох членів екіпажу танкера, п'ять з яких були українцями. Танкер був переміщений в порт Тріполі і розпочато слідство.

До слова, 17 липня суд в Москві продовжив арешт усім 24 українським морякам.

15 липня в Києві пройшла зустріч омбудсменів Людмили Денісової і Тетяни Москалькової, на якій вони обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.

Представнику ФСБ РФ передали клопотання про особисте зобов'язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо 24 українських військовополонених моряків, які утримуються в СІЗО Москви.