В Україну повертаються ще дев'ять моряків із затриманого в Єгипті танкера



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Частина українських моряків з танкера Sea Shark

В МЗС працюють над тим, щоб отримати відповіді у всіх справах українських моряків, які були затримані за кордоном

В Україну з Єгипту вилітають ще дев'ять українських моряків із судна Sea Shark, які були затримані в цій країні.

Про це у середу повідомив начальник консульського управління забезпечення МЗС Василь Кирилич у Twitter.

«День закінчується відповіддю на питання, коли повернуться додому інші, дев'ять українських моряків Sea Shark: виліт 29 травня», - написав Кирилич.

Також він заявив, що в МЗС працюють над тим, щоб отримати відповіді у всіх справах українських моряків, які були затримані за кордоном.

Як відомо, 27 травня, через аеропорт Одеси повернулося ще четверо моряків, яких також оформлено окремим коридором.

Також 28 травня п’ять українських моряків, які були затримані у 2018 році в Єгипті, у вівторок, 28 травня, прибули до Одеси рейсом зі Стамбула.

Нагадаємо, екіпаж судна, на борту якого в тому числі було 17 громадян України, у грудні 2018 року було затримано у внутрішніх водах Єгипту за нібито незаконний захід в територіальні води цієї країни.

За інформацією екіпажу, танкер був затриманий через ненавмисний, а випадковий вхід у територіальні води Єгипту.

Раніше повідомлялося, що єгипетські військові відпустили першу групу моряків із заарештованого ними танкера Sea Shark.