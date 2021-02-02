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    В Україні різко змінилася погода. Що робиться на дорогах областей

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    Дороги чистять 1 025 одиниць техніки - В Україні різко змінилася погода. Що робиться на дорогах областей
    Дороги чистять 1 025 одиниць техніки
    Фото: Служба автомобільних доріг у Миколаївській області

    Сніговий циклон покинув територію країни

    В Україні почалося похолодання. У вівторок, 2 лютого, на заході та півночі країни температура повітря впала до -4-12. У Чернівецькій, Черкаській, Полтавській, південних районах Вінницької, Київської та Сумської областей випало до 20 см снігу. Про це повідомили в пресслужбі «Укравтодору».

    Як повідомляється, сніговий циклон покинув територію країни. 1 лютого в центральних та західних регіонах випало до 20 см снігу.

    Сьогодні зранку триває невеликий сніг у Львівській та Вінницькій областях, дощі в Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та на сході. Туман випав у Рівненській, Тернопільській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській областях.

    Температура повітря на заході та півночі -4–12, у центрі -1–5, на південному сході +2+8.

    Стан покриття на окремих ділянках доріг державного значення у Волинській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Чернігівській областях частково засніжений, в областях з опадами місцями мокрий, у решті областей – сухий.

    Проїзд автомобільними дорогами державного значення дозволено. Для забезпечення проїзду задіяно в роботі 1 025 одиниць техніки та 1 369 робітників.

    Нагадаємо, синоптики Українського гідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні, на сході та півдні України очікуються дощі.

    У понеділок, 1 лютого, дороги Одеси перетворилися на бурхливі річки через танення великої кількості снігу. На Волині влаштували незвичну зимову забаву. 

    До слова, у січні в Києві кліматологи зафіксували дев’ять температурних рекордів.

    Теги: прогноз погоди снігопад повітря
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