Дев’ять температурних рекордів і сильні опади: яким був січень у Києві

У січні в Києві були великі снігопади

Кліматологи підбили підсумки січня у столиці

Середньомісячна температура повітря січня в Києві склала -2,5°С, що перевищує оновлену кліматичну норму (1991-2020 рр.) на 0,7°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, найхолодніше було 20 січня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 20,2°С, а найтепліше – 24 числа, коли максимальна температура піднялась до +8,6 градусів.

За місяць у Києві кліматологи зафіксували дев’ять температурних рекордів.

Опадів на проспекті Науки випало 63 мм, що склало майже дві місячні кліматичні норми.

Як повідомлялося, 24 січня у Києві вперше за 141 рік середньодобова температура повітря становила +4,4°С, що на 0,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1971 року. Кліматична норма (1991-2020 рр.) перевищена на 9,1°С, що відповідає погоді початку листопада.

25 січня у Києві середньодобова температура повітря становила +5,5°С, що на 0,9°С вище рекордного значення температури для цього дня 1993 року.

26 січня в Києві максимальна температура повітря піднялась до +6,9°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 1975 року на 0,2°С.