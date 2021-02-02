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    Події в Україні

    Снігопад відступає: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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    У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень 3-5&deg; морозу - Снігопад відступає: прогноз погоди в Україні на сьогодні
    У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень 3-5° морозу
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    2 лютого у східних, південно-східних областях та Криму дощитиме

    У вівторок, 2 лютого, синоптики прогнозують дощі у східних та південно-східних областях України, на решті території – без опадів.

    Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    «2 лютого у східних, південно-східних областях та Криму хмарно, дощі; вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с; температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла», – йдеться в повідомленні.

    На решті території хмарно з проясненнями, без опадів, лише вночі у центральних та північних областях місцями невеликий сніг; на дорогах ожеледиця; вітер північно-східний з переходом на південно-східний 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 0-6° морозу, у північній частині 7-12°, місцями 13-15° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Львівщині до 8° тепла, у північних областях 1-6° морозу. У Карпатах, південних, центральних та Харківській областях вночі та вранці місцями туман.

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    У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі у столиці 8-10° морозу, вдень 3-5° морозу.

    Для попередження аварійних ситуацій «Київавтодор» обробляє дороги міста протиожеледними матеріалами.

    До слова, у січні в Києві кліматологи зафіксували дев’ять температурних рекордів.

    Теги: прогноз погоди дороги атмосферне явище Укргідрометцентр Україна снігопад вітер
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