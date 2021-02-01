На Волині влаштували незвичну зимову забаву (відео)

До зимових розваг долучилися не лише діти, а й дорослі

У селищі Олика провели масштабний флешмоб, під час якого вдалося встановити новий для Волині рекорд за кількістю з'єднаних у один «поїзд» санчат. Про це написала Наталі Дорощук у групі «Наша Олика».

Під час цього дійства за допомогою невеликого тракторця селищем возили діток, які утворили «поїзд» із чотирьох десятків санчат. Після веселої розваги усі разом фотографувалися та частувалися.

Участь у флешмобі разом із дітьми залюбки взяли і дорослі.

Нагадаємо, що в селі Гірки Любешівського району Волинської області створили велетенського сніговика заввишки сім метрів. Ініціатор створення зимової скульптури – Сергій Кругов. До роботи він залучив свого брата, а також кількох сусідів. Сніговика створили за день. Приставляли драбину, щоб діставатися все вище і вище, а сніг передавали у відрі.

Погода в Україні в найближчі два дні значно погіршиться. Синоптики попередили про штормовий вітер і мокрий сніг.