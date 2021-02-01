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    На Волині влаштували незвичну зимову забаву (відео)

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    Після веселої розваги усі разом сфотографувалися - На Волині влаштували незвичну зимову забаву (відео)
    Після веселої розваги усі разом сфотографувалися
    Фото: Оля Кальченя/Facebook

    До зимових розваг долучилися не лише діти, а й дорослі

    У селищі Олика провели масштабний флешмоб, під час якого вдалося встановити новий для Волині рекорд за кількістю з'єднаних у один «поїзд» санчат.  Про це написала Наталі Дорощук у групі «Наша Олика».

    Під час цього дійства за допомогою невеликого тракторця селищем возили діток, які утворили «поїзд» із чотирьох десятків санчат. Після веселої розваги усі разом фотографувалися та частувалися.

    Участь у флешмобі разом із дітьми залюбки взяли і дорослі.

    Нагадаємо, що в селі Гірки Любешівського району Волинської області створили велетенського сніговика заввишки сім метрів. Ініціатор створення зимової скульптури – Сергій Кругов. До роботи він залучив свого брата, а також кількох сусідів. Сніговика створили за день. Приставляли драбину, щоб діставатися все вище і вище, а сніг передавали у відрі.

    Погода в Україні в найближчі два дні значно погіршиться. Синоптики попередили про штормовий вітер і мокрий сніг.

    Теги: прогноз погоди рекорд снігопад
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