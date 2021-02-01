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    Одесу затопило: вулицями плавають автівки (відео)

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    У понеділок, 1 лютого, в Одеській області спостерігається значний мокрий сніг - Одесу затопило: вулицями плавають автівки (відео)
    У понеділок, 1 лютого, в Одеській області спостерігається значний мокрий сніг
    Скріншот фото: Новости К

    Одеса попливла після рясних снігопадів

    У понеділок, 1 лютого, дороги Одеси перетворилися на бурхливі річки через танення великої кількості снігу. Як повідомляє Newsone, водіям доводиться практично вплав пересуватися по місту.

    На кадрах відео, яке розмістили в соціальних мережах, видно всі масштаби наслідків нестійкої погоди. Кучугури на вулицях майже повністю зникли й перетворилися на воду, яка затопила міські вулиці та дороги.

    Одеса попливла після рясних снігопадів:

    Крім того, за даними місцевого порталу 048. ua, ситуацію ускладнило й те, що після снігопаду, ожеледиці та морозів, на проїжджій частині в багатьох районах утворилися страшні ями. Найбільше дісталося популярній трасі М-05, на якій під час негоди накопичувалось багато великовагових машин.

    В Одесі затопило вулиці:

    У понеділок, 1 лютого, в Одеській області спостерігається значний мокрий сніг і дощ, а також налипання мокрого снігу та ожеледь. Через негоду було знеструмлено 32 населених пункти.

    Варто зазначити, що найближчими днями в Одесі буде сухо і навіть очікується потепління. У другій половині тижня може пройти невеликий дощ, а ближче до вихідних знову очікується мокрий сніг.

    Теги: дороги Одеса снігопад
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