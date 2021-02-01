Ожеледиця та сніг: у Києві оголошено перший рівень небезпеки
Синоптики попередили киян про небезпеку на дорогах
У вівторок, 2 лютого, в Києві на дорогах утримуватиметься ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий). Про це інформує Український гідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, у вівторок також буде хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без опадів, вітер переважно північно-східний 5-10 м/с, температура вночі 8-10 градусів морозу, вдень – 3-5 морозу.
Для попередження аварійних ситуацій «Київавтодор» обробляє дороги міста протиожеледними матеріалами.
Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.
Поради водіям:
- потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Поради пішоходам:
- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.
Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.
Як повідомлялося, погода в Україні в найближчі два дні значно погіршиться. Синоптики попередили про штормовий вітер і мокрий сніг.
У січні в Києві кліматологи зафіксували дев’ять температурних рекордів.