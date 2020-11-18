Погода погіршується: у трьох областях випав сніг, у п’ятьох йде дощ

Рятувальники просять водіїв бути обережними на дорогах

У деяких областях спостерігається туман

В Україні значно погіршилась погода. У трьох областях - Київській, Кіровоградській та Черкаській - випало до 3 см снігу, коли у п'ятьох інших регіонах йде дощ.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

Дощі в Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Хмельницькій областях, у західній частині туман. На решті території країни без опадів. Середня температура повітря -3-1, у західній частині +1+2.

Як зазначається, у Дніпропетровській області місцями ожеледиця, у Черкаській області дороги місцями засніжені.

На більшості перевальних ділянках доріг місцями туман. Температура повітря -2+3. Стан покриття мокрий.

Як попереджали синоптики УкрГідрометцентра, сьогодні в Україні хмарно без опадів, лише вранці у північних та центральних областях місцями мокрий сніг. Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.

Нагадаємо, сьогодні в центральних та південних регіонах України на дорогах очікується ожеледиця. Водіїв просять бути дуже обережними.

Нагадаємо, в Україні сьогодні буде холодно. Окрім снігу й дощу подекуди очікується туман.