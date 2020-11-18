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    Погода погіршується: у трьох областях випав сніг, у п’ятьох йде дощ

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    Рятувальники просять водіїв бути обережними на дорогах&nbsp; - Погода погіршується: у трьох областях випав сніг, у п’ятьох йде дощ
    Рятувальники просять водіїв бути обережними на дорогах 

    У деяких областях спостерігається туман

    В Україні значно погіршилась погода. У трьох областях - Київській, Кіровоградській та Черкаській - випало до 3 см снігу, коли у п'ятьох інших регіонах йде дощ.

    Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

    Дощі в Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Хмельницькій областях, у західній частині туман. На решті території країни без опадів. Середня температура повітря -3-1, у західній частині +1+2.

    Як зазначається, у Дніпропетровській області місцями ожеледиця, у Черкаській області дороги місцями засніжені.

    На більшості перевальних ділянках доріг місцями туман. Температура повітря -2+3. Стан покриття мокрий.

    Як попереджали синоптики УкрГідрометцентра, сьогодні в Україні хмарно без опадів, лише вранці у північних та центральних областях місцями мокрий сніг. Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.

    Нагадаємо, сьогодні в центральних та південних регіонах України на дорогах очікується ожеледиця. Водіїв просять бути дуже обережними. 

    Нагадаємо, в Україні сьогодні буде холодно. Окрім снігу й дощу подекуди очікується туман. 

     

    Теги: дороги атмосферне явище снігопад повітря вітер дощ
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