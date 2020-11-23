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    В Україну завтра прийде потепління з невеликим дощем

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    У Києві завтра буде переважно хмарно, місцями можливий невеликий дощ, вночі в столиці +1+3 градуси, вдень +4+6 градусів - В Україну завтра прийде потепління з невеликим дощем
    У Києві завтра буде переважно хмарно, місцями можливий невеликий дощ, вночі в столиці +1+3 градуси, вдень +4+6 градусів

    Протягом дня у більшості областей очікується +4+8 градусів, на Сході буде холодніше +2+4 градуси

    В Україні вівторок, 24 листопада, обіцяє бути об'єктивно теплим. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

    Діденко прогнозує, що протягом дня у більшості областей очікується +4+8 градусів, хіба на Сході буде холодніше +2+4 градуси.

    «Проте ця об'єктивність може знижувати наші термічні відчуття на 2-5 градусів, бо спостерігатиметься поривчастий, а часом й сильний, північно-західний вітер. Також на Півночі, Сході, у центральній частині, в Приазов'ї та в Криму підвищена вологість провокуватиме опади, під час яких буде незатишно. Переважатиме дощ, на Сході - з мокрим снігом. На значній частині території Півдня та Заходу України - без істотних опадів», ─ йдеться у повідомленні.

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    Синоптик стверджує, що у Києві завтра буде переважно хмарно, місцями можливий невеликий дощ, проте нічого серйозного. А ось вітер задуватиме сильно, очікується некомфортним, із північно-західними поривами до 12-14 м/с. Вночі в столиці +1+3 градуси, вдень 24 листопада +4+6 градусів.

    Нагадаємо, народний синоптик дав прогноз, чи буде в Україні сніг на Новий рік.

    Як повідомлялося, жовтень 2020-го став одним з найтепліших у світі за весь час спостережень.

    До слова, цьогорічний жовтень у Києві став найтеплішим за 140 років.

    Теги: прогноз погоди Facebook вітер дощ Наталка Діденко
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