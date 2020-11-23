В Україну завтра прийде потепління з невеликим дощем

У Києві завтра буде переважно хмарно, місцями можливий невеликий дощ, вночі в столиці +1+3 градуси, вдень +4+6 градусів

Протягом дня у більшості областей очікується +4+8 градусів, на Сході буде холодніше +2+4 градуси

В Україні вівторок, 24 листопада, обіцяє бути об'єктивно теплим. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Діденко прогнозує, що протягом дня у більшості областей очікується +4+8 градусів, хіба на Сході буде холодніше +2+4 градуси.

«Проте ця об'єктивність може знижувати наші термічні відчуття на 2-5 градусів, бо спостерігатиметься поривчастий, а часом й сильний, північно-західний вітер. Також на Півночі, Сході, у центральній частині, в Приазов'ї та в Криму підвищена вологість провокуватиме опади, під час яких буде незатишно. Переважатиме дощ, на Сході - з мокрим снігом. На значній частині території Півдня та Заходу України - без істотних опадів», ─ йдеться у повідомленні.

Синоптик стверджує, що у Києві завтра буде переважно хмарно, місцями можливий невеликий дощ, проте нічого серйозного. А ось вітер задуватиме сильно, очікується некомфортним, із північно-західними поривами до 12-14 м/с. Вночі в столиці +1+3 градуси, вдень 24 листопада +4+6 градусів.

Нагадаємо, народний синоптик дав прогноз, чи буде в Україні сніг на Новий рік.

Як повідомлялося, жовтень 2020-го став одним з найтепліших у світі за весь час спостережень.

До слова, цьогорічний жовтень у Києві став найтеплішим за 140 років.