В Україну йде похолодання: де очікувати заморозки

Завтра вдень найхолодніша погода передбачається у центральних областях

Вже у середу до України заходить похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Найближчої ночі у західних областях, місцями на півночі та на Вінниччині можливі заморозки на ґрунті 0-3 градуси.

Завтра вдень найхолодніша погода передбачається у центральних областях, у північній частині, в Карпатах, горах Криму та в Приазов'ї: +10+15 градусів.

На решті території України очікується у денні години +14+18 градусів

Періодичні дощі пройдуть повсюди, окрім західних областей. Вітер завтра буде поривчастим, часом до сильного, північного напрямку.

У Києві 18-го травня похолоднішає до +10+12 градусів, ймовірний дощ. У другій половині дня середи переважатиме суха сонячна погода. Холодна погода супроводжуватиметься сильним вітром – одягайтеся завтра тепліше!

На щастя, це травень, а не листопад – потепління швиденько відновиться, вже післязавтра, у четвер очікується +16+23 градуси.

Нагадаємо, погода в Україні у вівторок, 17 травня, буде сонячною в усіх областях, крім західних. Адже там синоптики прогнозують грози. Також синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.