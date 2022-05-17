  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Україну йде похолодання: де очікувати заморозки

    графіка
    В Україну йде похолодання: де очікувати заморозки
    ілюстраційне фото

    Завтра вдень найхолодніша погода передбачається у центральних областях

    Вже у середу до України заходить похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    Найближчої ночі у західних областях, місцями на півночі та на Вінниччині можливі заморозки на ґрунті 0-3 градуси.

    Завтра вдень найхолодніша погода передбачається у центральних областях, у північній частині, в Карпатах, горах Криму та в Приазов'ї: +10+15 градусів.

    На решті території України очікується у денні години +14+18 градусів

    На решті території України очікується у денні години +14+18 градусів

    Періодичні дощі пройдуть повсюди, окрім західних областей. Вітер завтра буде поривчастим, часом до сильного, північного напрямку.

    У Києві 18-го травня похолоднішає до +10+12 градусів, ймовірний дощ. У другій половині дня середи переважатиме суха сонячна погода. Холодна погода супроводжуватиметься сильним вітром – одягайтеся завтра тепліше!

    На щастя, це травень, а не листопад – потепління швиденько відновиться, вже післязавтра, у четвер очікується +16+23 градуси.

    Нагадаємо, погода в Україні у вівторок, 17 травня, буде сонячною в усіх областях, крім західних. Адже там синоптики прогнозують грози. Також синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україну йде похолодання: де очікувати заморозки