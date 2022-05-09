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    Навіть погода проти. Кремль скасував частину параду

    Хмари завадили Кремлю провести повітряний парад над Москвою - Навіть погода проти. Кремль скасував частину параду
    Хмари завадили Кремлю провести повітряний парад над Москвою
    фото: скріншот

    Парад перемоги у Москві довелося скоротити

    Погода внесла корективи у церемонію параду на честь Дня перемоги, який святкують сьогодні у Росії. Про це пише кремлівський Telegram-канал RIA_Kremlimpool.

    Організатори урочистостей змушені були скасувати повітряну частину параду, який розпочався на Червоній площі російської столиці.

    Причиною такого рішення стали хмари, які накрили центр Москви, зокрема, Червону площу, де традиційно відбуваються головні військово-політичні урочистоті РФ 9 травня.

    Інформацію про скорочення параду надав РІА «Новості» прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

    Нагадаємо, що росіяни, які відзначають головне державне свято удома – побачили з екранів телевізорів неприємну для них правду про російсько-українську війну.

    А на самому параді у Москві цього року не присутній жоден іноземний лідер. Тому російські пропагандисти змушені хизуватися присутністю у натовпі іноземних громадян.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Навіть погода проти. Кремль скасував частину параду